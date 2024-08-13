Глава Кукморского района отправился в зону СВО с гуманитарной помощью бойцам

Фото: предоставлено Эльвирой Ивановой Глава Кукморского района Сергей Димитриев совместно с представителями организации «Боевое братство» отправился в Луганскую Народную Республику, чтобы встретиться с земляками, выполняющими свой воинский долг на СВО.
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