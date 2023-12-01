Российских десантников начали обучать стрельбе из трофейного оружия НАТО

Стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО начали обучать на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ), сообщил ТАСС руководитель группы инструкторов училища с позывным «Успех».
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