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Российских десантников начали обучать стрельбе из трофейного оружия НАТО

Российских десантников начали обучать стрельбе из трофейного оружия НАТО

Стрельбе из трофейного стрелкового оружия НАТО начали обучать на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ), сообщил ТАСС руководитель группы инструкторов училища с позывным «Успех».

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