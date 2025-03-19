Bully и получше: стоит ли слушать новый альбом Канье Уэста

Канье Уэст спел на испанском о любви, задействовал ИИ и отправил своего сына на боксерский ринг. Новый студийный альбом самого скандального рэпера современности был опубликован совершенно внезапно, без всякого анонса — и вдобавок сопроводил музыку получасовым черно-белым видеоартом.