Bully и получше: стоит ли слушать новый альбом Канье Уэста

Канье Уэст спел на испанском о любви, задействовал ИИ и отправил своего сына на боксерский ринг. Новый студийный альбом самого скандального рэпера современности был опубликован совершенно внезапно, без всякого анонса — и вдобавок сопроводил музыку получасовым черно-белым видеоартом.
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