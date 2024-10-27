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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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24 октября в государственном учреждении образования ´Средняя школа √21 г.Бобруйска´ состоялся праздник ´Посвящение в первокла...

24 октября в государственном учреждении образования ´Средняя школа √21 г.Бобруйска´ состоялся праздник ´Посвящение в первокла...

24 октября в государственном учреждении образования ´Средняя школа √21 г.Бобруйска´ состоялся праздник ´Посвящение в первоклассники´В торжественной обстановке самые маленькие учащиеся дали клятву хорошо учиться, примерно себя вести, не обижать малышей и быть верными 21 школе.

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