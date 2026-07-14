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Экономисты признали, что не понимают последствий ИИ для рынка труда: более 200 экспертов требуют срочно собирать данные

Экономисты признали, что не понимают последствий ИИ для рынка труда: более 200 экспертов требуют срочно собирать данные

Заявление 16 нобелевских лауреатов предупреждает, что развитие искусственного интеллекта опережает понимание его экономического эффекта, а существующие оценки влияния на профессии сильно расходятсяБолее 200 экономистов, включая 16 нобелевских лауреатов и главных экономистов OpenAI и Anthropic, заявили, что современная экономика не располагает достаточными данными для оценки влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

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