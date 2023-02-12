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Кайри Ирвинг: «Лука Дончич – монстр в трехсекундной зоне. Он стягивает на себя много внимания»

Защитник «Далласа» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями после первого совместного матча с Лукой Дончичем.

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