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Политнавигатор

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  • Severyanin
    На паперть иди, там подадут. Сколько украинцев в землю положил, и всё мало?«Быстро, срочно!»...
  • Eduard
    О,император Вселеннной"требует"!«Быстро, срочно!»...
  • Misha Glusch
    сосал - не сосал... - не помню...ЦРУ будет сдержив...

ВСУшники со своего кармана оплачивают даже похороны сослуживцев

ВСУшники со своего кармана оплачивают даже похороны сослуживцев

Украинское руководство не обеспечивает своих солдат необходимым на фронте. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат от партии Порошенко София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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