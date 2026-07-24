В Кремле ответили на резкие высказывания нового главкома ВСУ о россиянах

Леша и Лора Мусликовы

"Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои резкие высказывания о россиянах. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков". ..... Россия в силах сделать так, чтобы у этой скотины не было никакой возможности отвечать за свои слова. Сделать очень быстро. Не нужны его ответы. Он нужен уничтоженный. Когда и кому из руководства или тем кто имеет авторитет у руководства, будет понятно, что такие высказывания не должны оставаться в сми хоть сколько нибудь долго. Это плодит идиотов, укореняется в слабых мозгах и обесценивает справедливость наказания. Это звонкое, но пустое сотрясание воздуха, который и так пронизан долготерпением. Растянутое во времени, праведное наказание может и не состояться, а даже если и состоится потеряет полноценный, назидательный для сволочей, эффект.