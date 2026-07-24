Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои резкие высказывания о россиянах.
В Кремле ответили на резкие высказывания нового главкома ВСУ о россиянах
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Наталия
Пустые слова ни о чем. Как почти всегда. Если нечего сказать и нечем ответить, лучше бы помолчать и не позориться.
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
"Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои резкие высказывания о россиянах. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков". ..... Россия в силах сделать так, чтобы у этой скотины не было никакой возможности отвечать за свои слова. Сделать очень быстро. Не нужны его ответы. Он нужен уничтоженный. Когда и кому из руководства или тем кто имеет авторитет у руководства, будет понятно, что такие высказывания не должны оставаться в сми хоть сколько нибудь долго. Это плодит идиотов, укореняется в слабых мозгах и обесценивает справедливость наказания. Это звонкое, но пустое сотрясание воздуха, который и так пронизан долготерпением. Растянутое во времени, праведное наказание может и не состояться, а даже если и состоится потеряет полноценный, назидательный для сволочей, эффект.
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1 м.
Nikolay Stepanov
И читатели, и сам Песков знает, что для привлечения к ответу этого негодяя-фашиста у Путина руки коротки. Пустозвоны, болтовня как способ существования Пескова, Лаврова и прочих власть имущих.
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1 м.
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