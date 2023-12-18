Как избежать стресса на новогодних праздниках — советы эксперта по мозгу

Для многих взрослых людей новогодние праздники — это сплошной стресс. Мало того, что они отнимают много денег, так еще иногда приходится общаться с родственниками со сложным характером или страдать от одиночества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии