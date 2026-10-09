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«Довольно необычно»: в КНР удивлены, как Путин отпраздновал свой день рождения

«Довольно необычно»: в КНР удивлены, как Путин отпраздновал свой день рождения

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Владимир Путин 7 октября отпраздновал свой день рождения – ему исполнилось 74 года.

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