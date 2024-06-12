Минфин США в разы расширит список компаний, за работу с которыми наложат санкции

Минфин США планирует ужесточить санкционную политику по отношению к России. Так, на этой неделе планируется расширить список организаций за работу с которыми последуют вторичные санкции, передает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.
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