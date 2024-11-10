К 105-летию Михаила Калашникова: оружейник, изменивший ход истории

10 ноября 2024 года исполняется 105 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова — великого советского и российского конструктора-оружейника, чье имя навсегда связано с одним из самых известных образцов стрелкового оружия в мире — автоматом АК-47.