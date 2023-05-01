Немного Петербурга в Армении: Ливни и грозы обрушатся на солнечную страну

Армгидрометцентр предупреждает, что температура воздуха может упасть до +11 градусовСиноптики из Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении предупредили граждан, что с 1 по 3 мая ожидаются дожди и грозы практически во всех регионах страны.