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Немного Петербурга в Армении: Ливни и грозы обрушатся на солнечную страну

Немного Петербурга в Армении: Ливни и грозы обрушатся на солнечную страну

Армгидрометцентр предупреждает, что температура воздуха может упасть до +11 градусовСиноптики из Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении предупредили граждан, что с 1 по 3 мая ожидаются дожди и грозы практически во всех регионах страны.

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