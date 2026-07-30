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Месси провел первую тренировку с «Интер Майами» после ЧМ-2026

Нападающий Лионель Месси вернулся в расположение « Интер Майами » после ЧМ-2026 . 39-летний футболист в среду, 29 июля, провел тренировку с командой.

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