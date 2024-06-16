Госдума обязала всех операторов поисковиков обеспечить «право на забвение» в сети

На пленарном заседании Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым «право на забвение» теперь распространяется на всех операторов поисковых систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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