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Русская весна

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Госдума обязала всех операторов поисковиков обеспечить «право на забвение» в сети

Госдума обязала всех операторов поисковиков обеспечить «право на забвение» в сети

На пленарном заседании Государственная Дума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым «право на забвение» теперь распространяется на всех операторов поисковых систем.

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