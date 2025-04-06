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Юки Цунода о шансах отыграться в гонке: «Вчера было вчера, а сегодня – это сегодня»

Пилот «Ред Булл» начнет предстоящий Гран-при Японии с 14-й позиции, отметив, что рассчитывает прорваться вперед и попасть в очковую зону.

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