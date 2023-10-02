Радиационное излучение на поверхности Луны в 150 раз мощнее, чем на Земле. Температура может достигать 127 градусов Цельсия и все же колонизация спутника уже начата.
Как будет проходить колонизация Луны. Для лунных баз будут использовать пещеры под поверхностью спутника
Комментарии
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Владимир Евтушенко
Бред, никто ещё не доказал, что на Луне е6сть пещеры. Потому говорить о базах на Луне за гранью разума. Вот когда побывает там человек, посмотрит своими глазами поверхность Луны, тогда и можно речи вести о базах.Но прежде надо преодолеть пояса Ван Аллена, которые смертельны для любого существа. И до которых ещё ни один человек не долетал.
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23 час.
Severyanin
И Д И О Т Ы !!! Землю всю засрали, хотите Луну угробить? Чего вы там хотите найти? Какие базы хотите там соорудить? Марсиане тоже чего-то хотели того, чего Вселенная никогда не допустит. Вам дали поиграться на орбите Земли, так довольствуйтесь! Луна космический объект. Кто вам даст совать туда какие-то базы. На Земле надо наводить порядок, а вы хотите её уничтожить!
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15 час.
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