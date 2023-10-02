Как будет проходить колонизация Луны. Для лунных баз будут использовать пещеры под поверхностью спутника

Владимир Евтушенко

Бред, никто ещё не доказал, что на Луне е6сть пещеры. Потому говорить о базах на Луне за гранью разума. Вот когда побывает там человек, посмотрит своими глазами поверхность Луны, тогда и можно речи вести о базах.Но прежде надо преодолеть пояса Ван Аллена, которые смертельны для любого существа. И до которых ещё ни один человек не долетал.