Жительница Приморья упала в колодец, сломала ногу и провела в воде 16 часов

Жительница села Жариково Пограничного района Приморского края упала в колодец, сломала ногу и 16 часов просидела по пояс в воде, сообщил в своем Telegram-канале местный общественный деятель Максим Чихунов.
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