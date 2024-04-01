Нефть растет из-за геополитики

Цены на нефть выросли в понедельник из-за сокращений добычи ОПЕК+, атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и оптимистичных данных по производству в Китае, которые указывают на перспективы улучшения спроса.
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