Камерунец Нгамале заявил, что в сборной нормально отнеслись к бутсам Ондуа

Футболист московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале заявил, что игроки в национальной команде нормально отнеслись к тому, что хавбек Гаэль Ондуа провел матч на чемпионате мира - 2022 в бутсах с изображением российского флага.