Ещё одна громкая инициатива Дональда Трампа буквально взорвала мир 5 февраля. Президент США предложил освободить территорию Сектора Газа от палестинцев, […] The post План Трампа не сработает, но шороху наделает appeared first on Медиакратия.
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