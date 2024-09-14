В Италии начались разговоры о повышении пенсионного возраста до 70 лет В правительстве Италии рассматривают возможность повышения пенсионного возраста в стране, но пока только для государственных служащих.
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В Италии начались разговоры о повышении пенсионного возраста до 70 лет В правительстве Италии рассматривают возможность повышения пенсионного возраста в стране, но пока только для государственных служащих.
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