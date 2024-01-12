«Похоже на убийство»: спасатели нашли телефон в горах, где пропала русская туристка

Женщина пропала 4 января.Турецкие спасатели нашли телефон в горах рядом с курортным городом Кемер. Предполагается, что этот телефон принадлежит Надежде Ярыгиной, русской туристке, которая пропала без вести.
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