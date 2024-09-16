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Фигурант дела о нападении в «Крокусе» хотел сбежать за границу после теракта

Фигурант дела о нападении в «Крокусе» хотел сбежать за границу после теракта

Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) планировал сбежать за границу из РФ сразу после теракта.

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