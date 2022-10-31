Этот таинственный мир

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Таинственный всемирный феномен древних удлиненных черепов

Таинственный всемирный феномен древних удлиненных черепов

Общества по всему миру имеют отличительные черты, которые определяют их культуру. От одежды, которую носят, языка, на котором говорят, до традиций, которые передаются из поколения в поколение — все это может дать представление о культурной группе.

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