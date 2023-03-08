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«Челси» прошел «Боруссию» в ЛЧ, Тутберидзе не приехала на вручение ордена, Тикнизян выбрал сборную Армении, в РПЛ не хватает судей, СКА снова проиграл Минску и другие новости

1. «Челси» оформил камбэк в противостоянии с «Боруссией» в Лиге чемпионов, дома одержав победу (2:0) после поражения в первой игре.

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