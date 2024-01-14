Каналы "похоронили" Ивлееву и Лолиту: не выдержали травли

В Сети стремительно набирают просмотры фейковые сообщения о том, что телеведущая Анастасия Ивлеева и певица Лолита Милявская "свели счеты с жизнью", не выдержав давления после участия в "голой" вечеринке в московском клубе "Мутабор" .