Каналы "похоронили" Ивлееву и Лолиту: не выдержали травли

В Сети стремительно набирают просмотры фейковые сообщения о том, что телеведущая Анастасия Ивлеева и певица Лолита Милявская "свели счеты с жизнью", не выдержав давления после участия в "голой" вечеринке в московском клубе "Мутабор" .
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