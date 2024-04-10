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«Он болел, болел очень сильно», – отец Евгения Кунгурова прокомментировал поступок сына, наложившего на себя руки

«Он болел, болел очень сильно», – отец Евгения Кунгурова прокомментировал поступок сына, наложившего на себя руки

8 апреля СМИ сообщили о смерти Евгения Кунгурова. 40-летний артист совершил суицид. Тело певца обнаружили под окнами многоэтажки на Зоологической улице.

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