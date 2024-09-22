Китай может остановить ваше сердце

Толик чубайс спас нас от этой напасти. Видимо знал. Нету электроники, нет проблем.

Такой вариант может ожидать любой не только америкосов

Alex Nемо

Доходить до кого-то начало. Вот только врать про взрывчатку то зачем. Ну не начиняет никто взрывчаткой никакую электронику. Там своей хватает...