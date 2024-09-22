Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Китай может остановить ваше сердце

Китай может остановить ваше сердце

Журналист Гордон Чанг рассказывает тупым американцам о том, что Израиль открыл ящик Пандоры, и теперь Китай, если захочет, взорвет таким способом весь мир.

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Комментарии
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Александр Клишин
Толик чубайс спас нас от этой напасти. Видимо знал. Нету электроники, нет проблем.
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8 час.
Александр Третьяк
Такой вариант может ожидать любой не только америкосов
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7 час.
Alex Nемо
Доходить до кого-то начало. Вот только врать про взрывчатку то зачем. Ну не начиняет никто взрывчаткой никакую электронику. Там своей хватает...
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2 час.

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