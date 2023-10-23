Главная цель – предупредить пожары в жилом фонде

Со 2 октября по 3 ноября на территории округа проводится ежегодная профилактическая операция «Жилье», в рамках которой, сотрудники государственного пожарного надзора разъясняют жителям округа требования пожарной безопасности.
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