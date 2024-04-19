Ничушкин обновил личный рекорд результативности за сезон

Валерий Ничушкин, невзирая на сложности в ходе сезона, обновил личный рекорд результативности. В ночь на 19 апреля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз».