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Количество ЗОЖ-клубов «Моих социальных центров» выросло за последний год в десять раз

Количество ЗОЖ-клубов «Моих социальных центров» выросло за последний год в десять раз. В столице более двух лет назад для москвичей старшего возраста были созданы клубные пространства «Мой социальный центр».

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