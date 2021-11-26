Количество ЗОЖ-клубов «Моих социальных центров» выросло за последний год в десять раз. В столице более двух лет назад для москвичей старшего возраста были созданы клубные пространства «Мой социальный центр».
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