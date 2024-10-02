Рубль снова уступает доллару. Курсы доллара и евро на 2 октября

Российский рубль подешевел к американской валюте, однако укрепился к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 октября 2024 года, составляет 93,3581 рубля (прежнее значение — 93,2221 рубля), официальный курс евро — 103,6502 рубля (предыдущий показатель — 104,1735 рубля).
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