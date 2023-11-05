Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина потребовал вылета в Турцию

Вооруженный мужчина, который с четырехлетней дочерью в заложниках прорвался на Audi на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines, потребовал организовать для него рейс в Турцию, сообщает 5 ноября издание Bild.