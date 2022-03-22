Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Петржела посоветовал Семаку учить английский

Петржела посоветовал Семаку учить английский

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы нынешнего тренера питерцев Сергея Семака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх