Петржела посоветовал Семаку учить английский

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы нынешнего тренера питерцев Сергея Семака.
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