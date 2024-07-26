Стало известно, где в России можно прокатиться на ретропоезде

Путешествия бывают не только по городам и странам, но и во времени. Сервис бронирования отелей МТС Travel 26 июля предложил в беседе с «Известиями» пять идей для поездок на ретропоездах по городам России.
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