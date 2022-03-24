Бензема сможет сыграть  с «Сельтой» 2 апреля. Он пропустил класико из-за травмы

Форвард «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы икроножной мышцы и сможет принять участие в матче Ла Лиги с «Сельтой», который пройдет 2 апреля.

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