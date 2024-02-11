МИД России заявил о возможной утрате скифского золота

МИД России не исключает, что скифское золото может быть утрачено Нельзя исключать, что скифское золото из музеев Крыма, переданное Киеву, может быть утрачено, как это происходит с иконами Киево-Печерской лавры и предметами из украинских музеев.
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