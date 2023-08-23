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Тренер «Акрона» Калешин о Тутберидзе: «У нее стоит поучиться, как воспитывать лидеров и мотивировать их на протяжении всей карьеры»

«Конечно!» – заявил Евгений Калешин, отвечая на вопрос, хотел бы он попасть на стажировку к Этери Тутберидзе.

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