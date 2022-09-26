Немцы отметили изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерном оружии

Немецкие читатели газеты Die Welt увидели кардинальные изменения в заявлениях украинского президента Владимира Зеленского после слов Владимира Путина о последствиях, которые наступят после применения против России оружия массового поражения.
Немецкие читатели газеты Die Welt увидели кардинальные изменения в заявлениях украинского президента Владимира Зеленского после слов Владимира Путина о последствиях, которые наступят после применения против России оружия массового поражения.
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