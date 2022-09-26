Народные Новости

811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Нацистская Молдавия! И что делает Миллер - понижает для Молдавии цену на газ. Да и по старым долгам Молдавия платить ...Оговорка президен...
  • Василий Коликов
    Дудачек..  ты думал, мы его так просто начали? Это укра еще не всех территорий лишилась, что ей большевики сто лет на...Боррель признал, ...
  • Александр Зонов
    "переиграть"...."перехитрить"...... НЕ В ШАХМАТЫ ИГРАЕМ! Нашему Государству - России - для нормальной жизни и развити...Bloomberg: два фа...

Немцы отметили изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерном оружии

Немцы отметили изменения в поведении Зеленского после слов Путина о ядерном оружии

Немецкие читатели газеты Die Welt увидели кардинальные изменения в заявлениях украинского президента Владимира Зеленского после слов Владимира Путина о последствиях, которые наступят после применения против России оружия массового поражения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх