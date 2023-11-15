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Настя Ивлеева объяснила, почему так изменилось ее лицо

Настя Ивлеева объяснила, почему так изменилось ее лицо

Телеведущая Настя Ивлеева призналась фанатам, что за последние месяцы ее лицо серьезно изменилось. Однако, как отметила ведущая шоу «Орел и решка» преображения произошли вовсе не из-за пластической операции, как думают многие фанаты.

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