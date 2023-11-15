Настя Ивлеева объяснила, почему так изменилось ее лицо

Телеведущая Настя Ивлеева призналась фанатам, что за последние месяцы ее лицо серьезно изменилось. Однако, как отметила ведущая шоу «Орел и решка» преображения произошли вовсе не из-за пластической операции, как думают многие фанаты.
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