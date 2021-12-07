ВОЗ рекомендовала прекратить лечение COVID-19 с помощью переливания плазмы переболевших

Метод не подтвердил свою эффективность, заявили в организацииВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление, в котором рекомендовала не использовать метод переливания плазмы крови переболевших при лечении пациентов с COVID-19.
Метод не подтвердил свою эффективность, заявили в организацииВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление, в котором рекомендовала не использовать метод переливания плазмы крови переболевших при лечении пациентов с COVID-19.
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