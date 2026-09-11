Глава расследования о заговоре против Трампа ушел в отставку

Экс-прокурор округа Колумбия Джо диДженова заявил, что покидает пост руководителя проводимого Минюстом США расследования о возможном заговоре бывших силовиков против главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Associated Press.
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