Зрада победила: Украина покупает свет для лампочек у Путина и Лукашенко

Энергетический коллапс заставил Киев «поступиться принципами» София Сачивко Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Гущин Сергей Пикин Долго сопротивлявшаяся Украина сдалась и закупила электроэнергию у России и Белоруссии.
Энергетический коллапс заставил Киев «поступиться принципами» София Сачивко Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Гущин Сергей Пикин Долго сопротивлявшаяся Украина сдалась и закупила электроэнергию у России и Белоруссии.
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