БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зрада победила: Украина покупает свет для лампочек у Путина и Лукашенко

Зрада победила: Украина покупает свет для лампочек у Путина и Лукашенко

Энергетический коллапс заставил Киев «поступиться принципами» София Сачивко Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Александр Гущин   Сергей Пикин Долго сопротивлявшаяся Украина сдалась и закупила электроэнергию у России и Белоруссии.

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Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин

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