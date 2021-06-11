Политика как она есть

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Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины

Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины

2013 год, осень. - Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола.

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Игорь
Алле, Мыкола, я таки нэ понял, шо це такэ було: чи шутка юмора, чи юмор шутки, чи ты сказывся ??? Та ладно, хай так и будэ. Сляпый казав - побачим, а глухый - почуем. . Грошей бильше нэ проси, бо наш прэзидент казав, шо мы не обязаны вас кормити, а я его дюже уважаю. Руки пилить нэ трэба, бо ешчё сгодытся, колы пидешь голосувати за единение з Россиею. На том базар кончаю, твий ридный брат Сергей.

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