Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины

Политика как она естьПолитикаАлло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины 2013 год, осень. - Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорьАлле, Мыкола, я таки нэ понял, шо це такэ було: чи шутка юмора, чи юмор шутки, чи ты сказывся ??? Та ладно, хай так и будэ. Сляпый казав - побачим, а глухый - почуем. . Грошей бильше нэ проси, бо наш прэзидент казав, шо мы не обязаны вас кормити, а я его дюже уважаю. Руки пилить нэ трэба, бо ешчё сгодытся, колы пидешь голосувати за единение з Россиею. На том базар кончаю, твий ридный брат Сергей.Комментировать
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