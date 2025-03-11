Ребенок сломал ключицу во время катания на опасной конструкции под Заринском

Произошедшим заинтересовались следователи и прокуратура Ребенок пострадал во время катания на конструкции, установленной на склоне Белой горы в Заринском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.
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