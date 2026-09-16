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Царьград

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Али ан-Наасан посетил авиабазу Хмеймим для встреч с россиянами

Али ан-Наасан посетил авиабазу Хмеймим для встреч с россиянами

Сирийская делегация во главе с генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в Латакии.

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