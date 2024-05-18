Ипотека 2024: Обзор условий и ставок льготной программы кредитования от Банки.ру

Льготная ипотека с государственной поддержкой https://www.banki.ru/products/hypothec/catalogue/lgotnaya_ipoteka/ – это одна из наиболее привлекательных программ кредитования, которая позволяет гражданам приобрести необходимое жилье.
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