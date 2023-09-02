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Чемпионат России. «Урал» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Краснодара», «Зенит» сыграет с ЦСКА в воскресенье

Чемпионат России. «Урал» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Краснодара», «Зенит» сыграет с ЦСКА в воскресенье

«Урал» примет «Ахмат» в 7-м туре Мир РПЛ. Также в субботу «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».

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