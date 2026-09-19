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Экономист из Нацбанка объяснил, для чего ввели новую банкноту в 2000 грн

Экономист из Нацбанка объяснил, для чего ввели новую банкноту в 2000 грн

Появление банкноты самого высокого номинала традиционно вызывает вопросы о состоянии национальной валюты.

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